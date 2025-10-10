5人組アイドルグループ「Aぇ！ group」の草間リチャード敬太が、公然わいせつの疑いで逮捕されたことは大きな衝撃をもたらした。この騒動に言及した「女性タレント」の発言が物議を醸しているようだ。草間は10月4日早朝、東京・新宿の繁華街にあるビル付近で下半身を露出した疑いで逮捕され、所属事務所のSTARTO ENTERTAINMENTは草間の活動休止を発表した。6日に釈放されたが、混乱は収まらない。人気アイドルの不祥事が注目を