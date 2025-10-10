Image: Amazon これ、完成形じゃないか？子供の通学・お出かけに持たせておきたい「防犯ブザー」。近年は入学と共に用意するマストアイテムとなっていますよね。それがいつの間にかものすごい進化を遂げていました。 SwitchBot 防犯ブザー Appleの「探す」に対応 2,235円 Amazonで見るPR なんとApple（アップル）の「探す」に対応しているんです！