ポルトに所属するポーランド代表DFヤクブ・キヴィオルが今夏の移籍を振り返った。9日、イギリス紙『イブニング・スタンダード』がコメントを伝えている。現在25歳のキヴィオルは2023年1月にアーセナルへ加入し、公式戦通算68試合で3ゴール5アシストをマーク。長らくバックアッパーという位置付けだったが、昨シーズンは負傷離脱したブラジル代表DFガブリエウ・マガリャンイスの穴を埋める見事なパフォーマンスで評価を高めた。