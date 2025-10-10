芸人の青木マッチョ（30）が10日、自身のインスタグラムを更新。“筋トレ芸人”を代表するなかやまきんに君（47）、マヂカルラブリー・野田クリスタル（38）との3ショットを公開した。【写真】青木マッチョの“極太”上腕二頭筋が目立つ衝撃ショット青木は「筋トレ芸人でアメトーークに出られました」とつづり、10月9日放送のテレビ朝日系バラエティー『アメトーーク！』（毎週木曜後11：15）で共演した、なかやま、野田と撮