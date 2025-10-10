香港メディアの香港01は9日、日本の温泉で中国人客が浴槽にボディーソープを投入する迷惑行為を行った疑いがあると報じ、日本の温泉で注意すべきマナーなどについて解説した。記事はこのほど、神奈川県鎌倉市にある稲村ヶ崎温泉の施設内に中国語で掲示された通知が日本のX（旧ツイッター）などで物議を醸したと紹介。通知文によると、今年1月29日朝に中国人男性が他の客から入浴マナーを注意されところ逆上し、ボディーソープ2本を