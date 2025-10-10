中国南部の海南省海口市税関によると、同税関は10月1日から10月8日までの中秋節と国慶節の連休期間中に、前年同期比13．6％増の9億4400万元（約202億円）分の離島免税販売を監督管理しました。購入者数は同3．2％増の延べ12万2900人、一人当たりの購入額は同10％増の7685元（約16万円）で、免税ショッピング熱は引き続き上昇しました。免税店は試飲や一定金額以上の購入に対するプレゼントなどの方法で、旅行者に多様なショッピン