インターアクション [東証Ｐ] が10月10日大引け後(16:00)に決算を発表。26年5月期第1四半期(6-8月)の連結経常利益は前年同期比82.5％減の1.3億円に大きく落ち込み、通期計画の5.5億円(中央値)に対する進捗率は24.7％にとどまり、5年平均の30.6％も下回った。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の34.6％→9.4％に急低下した。 ※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中