劇団民藝演技部所属の俳優、水谷貞雄（みずたに・さだお）さんが9月29日午前4時22分、心不全のため東京都町田市内の病院で死去した。91歳。横浜市出身。同劇団が10日に発表した。葬儀は7日に家族葬にて執り行われた。喪主は妻の水谷ゆりさん（劇団民藝の俳優・田畑ゆり）。早大法学部卒業後の1956年に劇団民藝附属水品演劇研究所に入所し、同俳優教室を経て59年に同研究生、62年に同劇団員となった。58年に「法隆寺」群衆で