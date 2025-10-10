ドジャースの佐々木朗希投手が9日（日本時間10日）、フィリーズとの地区シリーズ第4戦でリリーフ登板。3番手でマウンドに上がると、8回、9回、延長10回と3イニングを無安打無失点で抑える完璧な投球を披露した。チームはサヨナラ勝ち（2－1）で、ナ・リーグ優勝決定シリーズに駒を進めた。米スポーツ専門局『ESPN』は、佐々木の復活劇を特集し、今後の活躍にも太鼓判を押し