日本ハムの清宮幸太郎内野手（26）が10日、11日から本拠・エスコンフィールドにパ・リーグ3位のオリックスを迎えて開幕する「2025パーソルクライマックス・シリーズ（CS）パ」ファーストステージ（S)の共同記者会見に新庄剛志監督（53）とともに出席。ポストシーズン開幕へ意気込みを語った。新庄監督ワールドで会見が進む中、清宮幸は「去年、最後（ソフトバンク）ホークスに負けてしまって、凄い悔しい思いをしたんです