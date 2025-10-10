◇プロ野球セ・リーグCSファーストステージ DeNA-巨人(11日、横浜スタジアム)NPB(日本野球機構)は10日の公示で、翌11日から始まるセ・リーグのクライマックスシリーズ(CS)ファーストステージの予告先発を発表しました。セ・リーグ2位のDeNAはケイ投手が先発。今季24試合で9勝6敗、防御率1.74はリーグ2位でした。対巨人戦では5試合で2勝1敗、防御率2.12の成績です。記者会見では、三浦大輔監督が「シーズン中もしっかりローテーショ