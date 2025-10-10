自民党の高市総裁と公明党の斉藤代表は１０日午後、国会内で会談した。公明側が求めていた企業・団体献金に対する規制強化案を自民が受け入れず、斉藤氏は連立政権からの離脱方針を通告した。１９９９年から２６年間続いた自民、公明両党による連立は解消という歴史的局面を迎えた。斉藤氏は会談後に記者会見し、「自民党の回答は基本的にはこれから検討するという不十分なもので残念だ。自公連立政権についてはいったん白紙と