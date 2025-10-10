広島は１０日、中村奨成外野手が広島市内の病院で右足首を手術したことを発表した。「右陳旧性足関節内果骨折」と診断され、「遊離体摘出術」を受けた。今後は大野練習場でリハビリを開始する。高卒８年目の今季は非凡な打撃センスがようやく結果に表れた。開幕２軍スタートも、７月頭からレギュラーに定着。右肩を負傷して一時期、戦線を離脱するも、復帰してからは再びスタメンで使われ、１番打者として躍動した。最終的