東京地裁新型コロナウイルスのワクチン購入契約書の開示を認めなかった国の決定は違法だとして、名古屋市の一般財団法人が取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は10日までに、不開示決定を取り消した。9日付。判決などによると、健康・医療問題に取り組む「LHS研究所」が2023年、ファイザーなど製薬会社とのワクチン購入契約書を開示するよう厚生労働省に請求。厚労省は「製薬会社に関する情報を公にすることで、正当な利益