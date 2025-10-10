「米女子ゴルフ・ビュイックＬＰＧＡ・第２日」（１０日、旗忠花園ＧＣ＝パー７２）勝みなみが１２バーディー、１ボギーでコースレコード６１をマークしてスコアを１１伸ばし、通算１３アンダーの暫定首位でホールアウトした。１番パー４でピン奥３メートルにつけてバーディー発進すると、２番パー３は長いパット決めて連続バーディー。前半だけで６バーディーを奪った。折り返しの１０番パー４をボギーとしたが、１２番か