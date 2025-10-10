佐賀県警への申し入れ後、取材に応じる県弁護士会の半田望弁護士（右）ら＝10日午後、佐賀県警本部前佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）元職員によるDNA型鑑定不正に関し、県弁護士会は10日、元職員が担ったとされる632件の鑑定のうち、県警が不正を確認したとする130件以外についても、第三者機関による検証を求める申し入れ書を提出した。「632件全てについて徹底的な再調査をすることが、国民の信頼を回復するために不可欠だ」