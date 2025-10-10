石川県の南加賀を中心とした陶芸家と華道家が共演する展覧会が、金沢市の百貨店で開幕しました。 10日から金沢エムザで始まった第49回「九谷と花 選抜出合い展」。会場には、南加賀を代表する重鎮から若手までの陶芸家の器に、さまざまな流派の華道家たちが自由に花を生けた40作品が並んでいます。 これまで毎年、小松市など南加賀で開催されていましたが、節目となる来年の第50回を前に今回、金沢で初めて開催されるという