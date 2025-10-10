【モデルプレス＝2025/10/10】タレントのベッキーが10日、自身のInstagramを更新。グアム旅行での水着姿を公開した。【写真】ベッキー、水着透けるセクシーショット◆ベッキー、南国リゾートで水着姿を披露10月9日の投稿で、グアムを訪れていたことを報告したベッキー。この日は、プールサイドやインフィニティーバーでのショットをアップ。透け感のある上着の下からは黒の水着と美しい背中がのぞいており、青い空の下広いつばの帽