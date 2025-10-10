スタンレーレディスホンダ女子ゴルフの国内ツアー・スタンレーレディスホンダは10日、静岡・東名CC裾野・桃園C（6435ヤード、パー72）で開幕した。渋野日向子（サントリー）が15番でチップインバーディーを奪取。笑顔が弾けた。15番パー4。グリーン外から放ったチップショットが直接カップイン。渋野は笑顔を浮かべて帽子のつばを触りながら軽く頭を下げた。ギャラリーからは大歓声。この日2つ目のバーディーを奪った。日本