猫が夢中になるごほうび 1.ペースト状おやつ 嗜好性が高く、猫に人気のおやつです。味の種類が豊富で、猫の好みのものを見つけられます。そのまま与えたり、フードにトッピングしたりすることでも喜ぶでしょう。少量のお湯や水で割って与えると、水分摂取に役立ちます。 2.フリーズドライおやつ 鶏の胸肉やささみなどの素材の味を楽しめるおやつです。カリカリ、サクサクとした食感も猫に人気です。