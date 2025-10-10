俳優の佐藤流司が脚本・演出を務める舞台第2弾『二十五億秒トリップ』が、東京・天王洲 銀河劇場にて2026年1月30日〜2月8日に上演されることが決定。佐藤のほか、早乙女友貴、松田凌が出演する。【写真】早乙女友貴、色気あふれるまなざしに惹きこまれる！俳優・歌手・プロデューサーとして多方面に活躍を続ける佐藤流司。2023年に上演された舞台『カストルとポルックス』で初の原案・脚本・演出に挑み、同作は大盛況のうちに