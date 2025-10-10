2026年に8年ぶりに上演されるミュージカル『レイディ・ベス』より、全キャストと公演詳細が発表された。後のエリザベス1世、レイディ・ベスを乃木坂46の奥田いろは、小南満佑子がダブルキャストで演じる。【写真】乃木坂46・奥田いろは、20歳の誕生日にインスタ開設「楽しむぞっ」本作は、約45年の長きに渡り英国に繁栄をもたらした女王・エリザベス1世の半生を大胆な解釈で描き出す、歴史ロマン大作ミュージカル。『エリザ