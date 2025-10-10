ディーアイジーから、大人気モータースポーツコミック『頭文字D』の主人公「藤原拓海」を立体化した可動フィギュア【DIGACTION】が登場。全国のホビーショップ、量販店、ECサイトにて予約受付中で、2026年1月発売予定です。 ディーアイジー DIGACTION『頭文字D』藤原拓海  価格：3,850円(税込)発売月：2026年1月予定販売場所：全国のホビーショップ、量販店、ECサイト、DIG公式オンラインストアなどサイズ：全高約7