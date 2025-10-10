「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」の第１ステージ開催前日記者会見が１０日、エスコンフィールドで行われた。就任１年目ながら、昨季５位のチームを３位と躍進させ、指揮官としては初のポストシーズンに挑むオリックス・岸田護監督は「なんとか胸を借りるつもりで、思い切ってぶつかっていきたい」と力を込めた。初戦の先発を問われると「山下舜平大」と、高卒５年目の１６１キロ右腕を指名した。成長過程