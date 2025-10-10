【新華社広州10月10日】中国広東省広州市で9日、第15回全国運動会・第12回全国障害者スポーツ大会・第9回スペシャルオリンピックスの聖火採火式が行われた。聖火の元となる火は、深さ1500メートル以上の海底にあるメタンハイドレートを使って得られたという。メタンハイドレートは、メタンガスが水分子に包まれて氷状になった物質で、「燃える氷」とも呼ばれる。この種火の採取に当たっては、中国が自主開発した遠隔操作無人潜