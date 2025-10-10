七台河市勃利県の恒山トウモロコシ専門合作社（協同組合）の畑で刈り取り作業中の収穫機。（９月１５日撮影、ハルビン＝新華社配信）【新華社ハルビン10月10日】中国最大の食糧（穀類・豆類・芋類）生産地の黒竜江省は今年、単収（単位面積当たりの収穫量）と品質向上に注力し、春の耕作前の準備や種まきの段階での高い品質や規格の確保、耕作地の入念な管理、全過程での防災・減災に取り組んだ結果、トウモロコシや米、大豆など