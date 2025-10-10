◇MLB ドジャース2×-1フィリーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)ドジャースに敗れたフィリーズのトムソン監督が試合後佐々木朗希投手ら相手投手陣をたたえました。地区シリーズ2勝1敗で迎えたドジャースは先発のタイラー・グラスノー投手が6回無失点の好投。2番手のエメ・シーハン投手は1点を失いましたが、8回から登板した佐々木朗希投手は最速162キロの速球に切れ味鋭いスプリットを駆使し3イニングをパーフェクトで勝利