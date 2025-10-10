自民・公明は連立に亀裂が深まるなか、10日午後、党首会談を行ったが連立を解消する見通しとなった。今回の総裁選直後、斉藤鉄夫代表は高市早苗総裁に対し、「政治とカネの問題」「任期中の靖国神社参拝」「外国人との共生」の3つの懸念を伝えており、懸念の解消が無い場合は連立の離脱をほのめかしていた。【映像】「一旦白紙」、連立解消に言及する斉藤鉄夫代表党首会談後、斉藤代表は記者に対して「私たちが最も重視した