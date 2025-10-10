１０日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比４９１円６４銭（１・０１％）安の４万８０８８円８０銭だった。２日ぶりに下落した。前日の米株式市場で主要な株価指数がそろって下落した流れに加え、国内で次期政権の枠組みを巡る協議への不透明感が高まったことから、当面の利益を確定する売りが優勢となった。日経平均は一時、６００円超下落する場面もあった。東証プライム市場に上場する銘柄の９割