フィリピン南部のミンダナオ島沖で、マグニチュード7.4の大きな地震があり、これまでに2人が死亡しました。沿岸部に出されていた津波警報は解除されています。10日の日本時間午前10時45分ごろ、フィリピン南部ミンダナオ島沖でマグニチュード7.4の地震が発生しました。現地メディアによりますと、この地震の影響で、東ダバオ州では少なくとも2人の死亡が確認されたということです。また、フィリピン火山地震研究所は、南スリガオ州