国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長が、今後のワールドカップの開催時期を変更する可能性を示唆した。ワールドカップは従来6月から7月にかけて行われる。カタールで開催された2022年大会では、気候の問題で異例となる11月から12月にかけての冬季開催となった。来年の北中米大会から従来の夏季開催へと戻り、次の2030年大会も夏に開催される予定だ。ところが、2034年大会はサウジアラビアで開催されること