2026年W杯・欧州予選は日本時間10日、C組の第3節とG組、H組、L組の第7節が行われた。C組の首位デンマークは、アウェイでベラルーシと対戦し、FWホイルンドの2得点など6−0で圧倒。2勝1分で勝ち点7、首位をキープしている。2位スコットランドもホームでギリシャを3−1で下したため、同じく勝ち点7で追い、首位争いが白熱している。G組のオランダは、アウェイでマルタに圧勝。FWガクポの2本のPKやMFラインデルス、FWデパイが追加点を