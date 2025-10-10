ヤクルトの池山隆寛新監督が１０日、東京・港区の明治記念館で就任会見に臨んだ。紺のスーツに身を包んで登壇した池山新監督は「緊張とメチャクチャうれしい気持ちでいっぱいです」と引き締まった表情で感想を口にした。今季は５７勝７９敗７分けで最下位。首位の阪神からは２６・５ゲーム離された。指揮を執った２軍も４５勝７６敗２分けで最下位に沈み、優勝した巨人に３３・５ゲームも引き離された。「１軍の試合も見てい