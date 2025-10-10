ＤｅＮＡのトレバー・バウアー投手（３４）が１０日、出場選手登録を抹消された。再登録は２０日からとなり、１１日から始まる巨人とのクライマックスシリーズ（ＣＳ）第１ステージ（横浜）は出場できず、勝ち進んだ場合でもＣＳファイナルステージの最終戦（２０日）まで再登録できない。バウアーは８日に社会人・日本通運との練習試合（横浜）に２番手で登板。リリーフの適性をアピールするはずのテスト登板で１回５安打２四