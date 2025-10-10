タレントのＩＭＡＬＵが１０日のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）で、５月に結婚した兄・二千翔（にちか）さんに言及した。司会の黒柳徹子から「お兄様の二千翔さん、おめでとうございます。ご結婚なさったんですって？」と祝福され、「ありがとうございます」と笑顔。「すごいスピードだったんですけど、出会いから結婚までが」とスピード婚だったと明かした。ＩＭＡＬＵにも事実婚状態のパートナーがおり