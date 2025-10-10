女優の沢尻エリカが１０日、都内で「ＤＩＧ」ブランドローンチ記者会見に出席した。スポーツアパレルブランド「ＤＩＧ」の新商品発表会。同ブランドのスペシャルアンバサダーを務める沢尻は、冬に向けたアパレル商品を着用して登場し「着心地が良いというのがまずあって、タウンユースとして使えるところも良い。プライベートでもオーバーサイズを着ることが多いので、今季の冬は大活躍しそうです」と満面の笑みで絶賛した。