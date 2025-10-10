新型コロナウイルスの電子顕微鏡写真（米国立アレルギー感染症研究所提供）厚生労働省は10日、全国約3千の定点医療機関から9月29日〜10月5日の1週間に報告された新型コロナウイルスの新規感染者数が1万8587人だったと発表した。1機関当たりの感染者数は4.82人で、前週比0.82倍となり、3週連続で減少した。都道府県別で1機関当たりの感染者数が最多だったのは大分の8.38人で、愛媛8.30人、長崎7.57人が続いた。少なかったのは滋