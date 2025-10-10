公明党の斉藤代表はさきほど、自民党側に連立を解消すると伝えました。1999年から野党時代も含めて26年にわたり続いてきた協力関係が終わりを迎えました。連立の継続をめぐり、自民・公明両党の党首と幹事長はきょう午後1時45分から国会内で会談しました。公明側は、継続の条件として「企業・団体献金」の規制強化案を受け入れるよう求めましたが、合意には至りませんでした。これを受け、公明党の斉藤代表は、高市総裁に連立から