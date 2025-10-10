自民党の高市総裁と公明党の斉藤代表との連立をめぐる協議の結果、公明党は自民党の回答が不十分だとして連立政権から離脱する方針を決めました。自民党の高市総裁と公明党の斉藤代表は、午後2時前から国会内でおよそ1時間半、党首会談を行いました。連立の継続をめぐり公明党側が企業・団体献金の規制強化を求めたのに対して自民党側がどう回答するかが焦点でした。複数の関係者によりますと、会談後、公明党の斉藤代表は自民党側