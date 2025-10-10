女優沢尻エリカ（39）が10日、都内で行われたビーチバレーボール選手、西村晃一プロデュースのD2Cスポーツアパレルブランド「DIG（ディグ）」ブランドローンチ会見に出席した。公の場に登場するのは昨年2月の主演舞台のゲネプロ以来、約1年8カ月ぶり。今回はブランドのスペシャルアンバサダーとして登壇した。おでこを出し、パーマをかけたロングヘアスタイルで登場。「沢尻エリカです。本日はよろしくお願いします」笑顔であいさ