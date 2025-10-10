装備刷新で登場レクサスは2025年9月25日、フラッグシップセダン「LS」の新たな一部改良モデルを発表しました。新モデルではボディカラーの選択肢が広がり、快適装備の標準化も進められていますが、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。1111万円！【画像】超カッコイイ！ これがレクサス新「FR＆4WD“セダン”」です！ 画像で見る（36枚）（30枚以上）LSは1989年のレクサスブランド創設時から展開されているフラッグ