洞不全症候群（どうふぜんしょうこうぐん）と診断され、手術を受けた歌手の美川憲一さん（79）が、12月6日に開催予定だった『美川憲一 XMAS CONCERT 2025』を中止することが10日、公式サイトで発表されました。公式サイトでは「この度、12月6日（土）に開催を予定しておりました『美川憲一 XMAS CONCERT 2025』ですが、本人の体調を踏まえ開催を中止させていただくこととなりました」と報告。あわせて、10月17日の『日本歌手協会「