東京証券取引所10日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反落した。このところの相場上昇への警戒感から、利益を確定する売り注文が広がった。終値は前日比491円64銭安の4万8088円80銭。東証株価指数（TOPIX）は60.18ポイント安の3197.59。出来高は約24億9730万株だった。