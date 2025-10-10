9月、韓国のソウル中央地裁へ車いすに乗って出頭する旧統一教会総裁の韓鶴子被告（共同）【ソウル共同】韓国の特別検察官は10日、尹錫悦前大統領の妻や側近議員に金品を提供したとして、政治資金法違反罪などで、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の総裁、韓鶴子容疑者（82）を起訴した。韓被告は容疑を否認していた。特別検察官は、他国の政党や国会議員に選挙資金を提供したとする業務上横領などの罪でも起訴したが、国名は