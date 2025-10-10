8月、大阪・関西万博の北欧館で開催された「NATOデー」のイベント＝大阪市此花区の夢洲米国、カナダと欧州諸国で構成される軍事同盟、北大西洋条約機構（NATO）が8月、大阪・関西万博の会場でイベントを開催し日本との連携や次世代の安全保障を議論した。NATOの万博でのイベントは初めてで、インド太平洋地域の民主主義国と関係強化を図る狙いがある。外務省関係者は、日本との「協力を深めたいというアピールだ」と受け止める。