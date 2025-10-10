ディオールの最上級フレグランスライン「ラ コレクシオン プリヴェ」から、2025-26ホリデーを彩る限定品と香りのミニチュアセット「パフューマーズ フローラルパレット」が登場。サーカスの夢の世界をテーマにした香りと煌めくゴールドディテールが魅力で、この冬の香りを特別な体験へと誘います。数量限定ゆえ、心ときめく瞬間を手に入れてみてください。 ホリデー