2020年に直腸がんと診断され、子宮などの摘出手術を受けた女優の立花理佐（53）が10日、ブログを更新。治療から5年目の検査結果を報告した。立花は「癌5年目検査結果がでました。異常なしです」と報告。「一応5年寛解といってしまっていいのかわからないけど支えてくださった皆さま本当にありがとうございます。家族や、友人、お医者様、看護師さん、手紙やコメントなど応援してくださった多くの方誰1人かけてもこんなに元気にな