中国ではトランジットビザ免除政策の対象国が55カ国に拡大され、出国税還付の「購入時即時還付」制度も全国で導入されたことで、国慶節と中秋節の連休期間中には多くの外国人が中国を訪れました。外国人観光客の間では「中国旅行」と「中国でのショッピング」が新たなブームになっています。トランジットビザ免除政策による利便性と充実した交通ネットワークを背景に、訪中外国人観光客の旅行スタイルにも新たな変化が見られます。