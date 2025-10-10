福岡県警田川署は10日、香春町の店舗内で9日午後6時5分ごろ、小学生女児が男からスマートフォンをスカート内に差し込まれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は30〜40代の小太り、黒髪短髪で紺色半袖シャツ、ベージュ色ズボン、眼鏡を着用。