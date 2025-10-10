◇MLB 地区シリーズ第4戦ドジャース2×-1フィリーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)勝利の立役者でもある佐々木朗希投手が泡まみれです。佐々木投手は故障後はリリーフとして起用。ポストシーズンでは9回のクローザーを務めたり、1点差に追い上げられた2アウト1、3塁からの登板など、大事な局面でマウンドに立つも無失点で締め頼れる存在へと成長していきます。この日は同点で迎えた8回の大事な局面で3番手でマウンドに上が